Adam Silver è terrorizzato dal tanking per Victor Wembanyama

Anche se tecnicamente non è ancora in NBA, la Victor Wembanyama-Mania ha già iniziato a colpire duramente la Lega, con moltissime squadre disposte a rischiare tutto in stile Philadelphia 76ers nella speranza di assicurarsi il grande talento francese per ridare lustro alla propria franchigia.

Sfortunatamente per tutti, Adam Silver sta già pianificando di chiudere il “problema Victor Wembanyama” prima che possa diventare eclatante, come ha spiegato in dettaglio ai dipendenti e riportato da Baxter Holmes di ESPN.

“Abbiamo messo in guardia i team. Presteremo particolare attenzione alla questione quest’anno”.

OKC, Houston e ogni altra squadra disposta a perdere a breve termine per il successo a lungo termine è avvertita. Fortunatamente, Silver ha approfondito ulteriormente l’argomento e ha spiegato il suo ragionamento.

“È qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione. Un draft è, in linea di principio, un buon sistema. Ma potrebbe avere dei problemi, soprattutto quando si ha la sensazione che un giocatore irripetibile stia arrivando, come sta accadendo quest’anno. I team sono più intelligenti, sono creativi e rispondono. Noi ci muoviamo, loro si muovono. Quindi cerchiamo sempre di vedere se c’è ancora un sistema migliore”.

Wembanyama è un talento generazionale? Sì, anche se è difficile proiettare un giocatore nella NBA senza vederlo. La sua combinazione di dimensioni e abilità è tra le più impressionanti della memoria recente. Anche se Adam Silver non vuole vedere le squadre perdere di proposito per prendersi Victor Wembanyama, la prospettiva di ottenere quel calibro di giocatore sotto contratto per almeno quattro anni vale correre il rischio di incorrere in sanzioni da parte dell’NBA.

