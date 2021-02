Adam Silver ha parlato del “fattore più importante” che ha convinto l’NBA a far disputare l’All-Star Game

Sebbene in molti non volevano si svolgesse l’All-Star Game di quest’anno, Adam Silver e la Lega hanno concluso che l’evento avrebbe dovuto avere luogo. Se i fan sono una delle ragioni per cui si svolgerà l’All-Star Game, Silver ha anche spiegato in un’intervista all’Associated Press che anche l’economia della NBA è una grande ragione.

In questa stagione, oltre 100 milioni di voti sono stati espressi dai fan per scegliere gli starters. Questo numero fa capire quanto interesse ci sia per questa manifestazione. L’NBA viene inoltre da uno dei migliori All-Star Game di tutti i tempi, dove ha cambiato forma e dinamica, dando vita a un match più competitivo.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.