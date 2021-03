Adam Silver spegne i rumors: “Cambiare il logo NBA? Non ne stiamo nemmeno discutendo”

Dopo le parole di settimana scorsa di Kyrie Irving, il quale sosteneva che la NBA dovrebbe cambiare il proprio logo utilizzando la figura di Kobe Bryant, è stato Adam Silver a negare qualsiasi possibilità che ciò avvenga. “Non ci sono discussioni su questo tema negli uffici della Lega in questo momento, non crediamo sia il momento giusto per cambiare logo” ha dichiarato il commissioner, spegnendo definitivamente i rumors.

Silver says "it just doesn't feel like the right moment" to change the league's logo.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 6, 2021