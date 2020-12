Adam Silver spiega perché James Harden non è stato sospeso

Il commissioner della NBA, Adam Silver, ha spiegato per quale motivo James Harden, dopo aver violato i protocolli anti-Covid, se l’è cavata con una multa salata senza essere sospeso.

La multa di 50.000 dollari è il massimo che potevamo fare in base al contratto collettivo. Harden è stato fortunato perché la partita (Rockets – Thunder, ndc) è stata rinviata ma se invece si fosse giocata e lui non fosse stato disponibile a causa del suo comportamento, allora avrebbe collezionato un’assenza e gli avremmo decurtato un giorno di paga, che gli sarebbe costato più dell’ammenda. Poi siamo nei primi giorni con questi nuovi protocolli ed è Natale, non mi è sembrato giusto sospenderlo immediatamente.