Adam Silver svela i contenuti del colloquio con Kyrie Irving: “Non è un antisemita ma non conta nulla”

Nei giorni scorsi il commissioner della NBA, Adam Silver, ha incontrato Kyrie Irving dopo il polverone causato dal post sui social per promuovere un libro con contenuti antisemiti.

Lo stesso Silver ha svelato al New York Times alcuni dettagli riguardo la chiacchierata.

Un confronto molto diretto e franco, non c’è alcun dubbio che Irving non sia antisemita. Lo conosco ormai da dieci anni e non ho mai avuto motivo di pensarlo né di avere dubbi riguardo il suo odio per una specifica razza o etnia. Il fatto che non sia antisemita, però, in questo caso non è rilevante, non rende meno grave il danno che ha causato postando quel contenuto. Probabilmente avremmo potuto agire più velocemente con una sospensione ma dovevamo capire il reale contesto in cui quel link era stato pubblicato per rispondere con il provvedimento disciplinare più adatto. Non si tratta di giustificare ma semplicemente di capire. Ho visto personalmente il documentario e allora, insieme ai Brooklyn Nets, abbiamo deciso d’intervenire. Adesso però Amazon deve prendere una posizione, non può vendere un prodotto del genere.