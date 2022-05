Ademola Okulaja, ex Treviso, è morto all’età di 46 anni

Il basket europeo piange la scomparsa, a soli 46 anni, di Ademola Okulaja a causa di un cancro. Nella sua lunga carriera, durata dal 1999 al 2009, il tedesco ha indossato per qualche mese anche la maglia della Benetton Treviso, nel 2004. Ma soprattutto Okulaja ha giocato con Alba Berlino, Barcellona, Unicaja Malaga, Valencia, Khimki e Bamberg. Già nel 2008 al giocatore, ancora in attività all’epoca, era stato diagnosticato un tumore spinale che però era riuscito a combattere, purtroppo solo momentaneamente, tornando in campo per un’altra stagione.

Con la Germania, affianco a Dirk Nowitzki, Okulaja ha disputato varie competizioni internazionali vincendo il bronzo mondiale nel 2002.