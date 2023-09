Adesso chi prende Jrue Holiday?

La clamorosa trade che ha portato Damian Lillard a Milwaukee ha mosso anche altri giocatori.

Fra questi ce n’è uno che è diventato improvvisamente un pezzo pregiato del mercato, Jrue Holiday. Il sacrificio eccellente dei Bucks, necessario per arrivare a Dame. Parliamo di un giocatore esperto, con ottime doti difensive e di playmaking, abituato a giocare su palcoscenici importanti: un elemento perfetto per ogni contender. Ai Portland Trail Blazers, decisi ad attuare un rebuilding, serve poco. E lui stesso non ha intenzione di rimanere in una squadra che non compete per vincere.

Ecco perché diverse franchigie si stanno muovendo per portarselo a casa, mettendo sul piatto merce che possa interessare a Portland. Fra le pretendenti ci sono innanzitutto i Miami Heat, grande delusa nella querelle Lillard, sognato per tanti mesi e poi sfumato improvvisamente. Nella lista compaiono anche i Philadelphia 76ers, team che avrebbe necessità di ritrovare equilibrio, visti i mal di pancia sempre più forti di James Harden. Fattore, questo, che di certo non sarebbe un incentivo per Holiday. Infine i Boston Celtics, che vedono nell’ormai ex Bucks la pedina ideale per prendere il posto appartenuto a Marcus Smart, partito nell’ambito della trade che ha portato Kristaps Porzingis in biancoverde.