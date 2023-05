Adrian Banks alla Fortitudo Bologna per provare a fare il miracolo ai playoff?

Adrian Banks è uno di quei giocatori che in Italia ha sempre fatto bene e probabilmente sempre farà bene, specialmente in Serie A2 e specialmente alla Fortitudo Bologna sotto la guida di Luca Dalmonte.

Non siamo matti. Nelle ultime ore sta rimbalzando il nome dell’americano in forza alla Nutribullet Treviso per la squadra bolognese che ha disputato una mediocre regular season e una pessima seconda fase. Però con Banks tutto potrebbe cambiare per la Fortitudo perché Banks è uno di quei giocatori che ti cambiano la squadra e la stagione.

Non sarebbe una prima assoluta per Adrian Banks alla Fortitudo Bologna perché il nativo di Memphis è già stato in Emilia-Romagna nel 2020-2021, culminata con una salvezza, nonostante avesse inizialmente come compagni di squadra Pietro Aradori (miglior marcatore italiano della stagione precedente) e Ethapp Happ, rivelazione assoluta della Vanoli Cremona dell’anno prima.

Secondo Il Resto del Carlino di Bologna ormai è cosa fatta il ritorno di Adrian Banks alla Fortitudo Bologna dove ritroverà il già citato Aradori e coach Luca Dalmonte, che aveva guidato la squadra dopo l’esonero di Meo Sacchetti, anch’egli in A2 a Cantù quest’anno.

Stiamo a vedere se nei prossimi giorni avverrà la comunicazione ufficiale. Possiamo dire con certezza che l’inserimento di un giocatore come Banks, sposterebbe e non poco gli equilibri di A2, nonostante la Effe non parta con i favori del pronostico.

