Adrian Banks, messaggio di affetto ai tifosi di Pesaro dopo il raggiungimento della finale di Coppa Italia

Per la VL Pesaro la finale di Coppa Italia raggiunta ieri sera, con la vittoria su Brindisi, è qualcosa di storico: non accadeva dalla stagione 2003-04. Tra i complimenti che sono arrivati alla squadra e alla piazza ci sono stati quelli, inaspettati, anche di un avversario: Adrian Banks.

L’americano della Fortitudo Bologna su Twitter ci ha tenuto a congratularsi con i pesaresi per questo traguardo, augurando loro buona fortuna per la gara di oggi contro Milano.

Congrats to my friends/brothers/supporters of Pesaro, you’ve been a good host to me during my years in Italy but last year you guys united with Brindisi during the Final 8 & showed so much respect. I hope you know you have the same respect from me this year. Goodluck! #LBAF8 🏀

— Adrian Banks✨ (@iadrianbanks) February 13, 2021