Adrian Banks sicuro sulla giocata decisiva di Treviso-Bologna: “Non era sfondamento!”

Adrian Banks della Nutribullet Treviso è stato protagonista di un episodio controverso nei secondi finali della sfida di ieri contro la Virtus Bologna.

Sergio Scariolo, coach della Segafredo, ha definito la decisione degli arbitri, in particolare di Carmelo Paternicò, “un errore gravissimo”, come potete leggere QUI.

Naturalmente anche Banks ha avoluto dire la sua su quanto accaduto ieri e l’ha fatto tramite il mezzo di comunicazione più rapido e immediato: Twitter. Ecco il pensiero dell’americano ex Trieste e Brindisi sulla scelta dei fischietti:

“Non era uno sfondamento. La prima clip lo mostra. Inoltre ci sono stati 2 arbitri che hanno chiamato fallo della difesa”.

It wasn’t a charge. First clip shows it. Also there were 2 refs that called it a defensive foul. pic.twitter.com/VszLBZRUC6

— ✨ (@iadrianbanks) May 1, 2023