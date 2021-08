Adrian Banks è senza dubbio il colpo di mercato dell’Allianz Trieste.

La guardia ex Brindisi è arrivata da poco meno di una settimana in città e si è subito unita al resto della squadra per la preparazione in vista della stagione 2021/2022.

Banks, che è sempre molto attivo su Twitter, si è detto particolarmente contento per avere a disposizione una cosa specifica all’interno del suo nuovo appartamento: una grande vasca da bagno. “Sono contentissimo di avere una grande vasca da bagno quest’anno, mi aiuterà sicuramente a recuperare meglio questa stagione” ha scritto il giocatore su Twitter.

So happy I have a big bath tub this year, it’s definitely going to help me recover better this season. 🥵🥶

