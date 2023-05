Adrian Griffin sarà il prossimo allenatore dei Milwaukee Bucks

Si è conclusa la ricerca dei Milwaukee Bucks per il nuovo head coach: verrà scelto Adrian Griffin, come riportato da Adrian Wojnarowski. Griffin era uno dei due finalisti per il ruolo insieme a Kenny Atkinson, assistente ai Golden State Warriors.

Griffin, 48 anni, è alla sua prima esperienza da head coach dopo una lunga carriera da assistente iniziata proprio a Milwaukee nel 2008. Poi le panchine di Chicago, Orlando, Oklahoma City e infine Toronto, dove è stato assistente di Nick Nurse vincendo il titolo nel 2019. Il tecnico è stato anche giocatore, in NBA dal 1999 al 2008.

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks are planning to hire Toronto Raptors assistant Adrian Griffin as the franchise’s next head coach. Sides are progressing on terms of an agreement. pic.twitter.com/Kz1iydRKsF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 27, 2023