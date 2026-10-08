A’ja Wilson sempre più GOAT: ha vinto il suo 5° MVP della carriera

Un anno fa A’ja Wilson aveva vinto il suo 4° premio di MVP della stagione regolare WNBA, diventando la prima della storia a riuscirci. Oggi lo ha rifatto, superando sé stessa e mettendo in bacheca il 5° premio di miglior giocatrice stagionale dopo l’ennesima RS dominata con la maglia delle Las Vegas Aces.

Wilson, che ad agosto ha compiuto 30 anni, è stata premiata per la 5° volta in virtù del terzo posto delle Aces (con un record di 31-13) e delle cifre monstre che come al solito ha messo in piedi: 41 partite, 26.2 punti, 9.4 rimbalzi, 3.2 assist, 1.4 recuperi e 1.9 stoppate di media. La star di Las Vegas, 3 volte campionessa WNBA e 2 volte anche MVP delle Finals, ha guidato la Lega in punti e stoppate, classificandosi al 5° posto per rimbalzi a partita.

Il prossimo obiettivo di A’ja Wilson sarà il 4° anello WNBA: le Aces attualmente sono in semifinale ma in svantaggio 2-0 nella serie contro le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini, una sconfitta in Gara-3 potrebbe già essere fatale.