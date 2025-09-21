A’ja Wilson vince un altro MVP di WNBA ed entra nella storia della Lega

A’ja Wilson è sicuramente tra le migliori giocatrici di sempre, se non la migliore: il centro delle Las Vegas Aces nelle prossime ore verrà annunciata come MVP della stagione regolare WNBA, come anticipato da Shams Charania. Si tratta di una premiazione che entrerà nella storia, visto che per Wilson sarà il quarto MVP in carriera: la prima a riuscirci nella storia della Lega.

Wilson, 29 anni, ha giocato finora tutta la carriera con le Aces vincendo per due volte il campionato, nel 2022 e nel 2023, quest’ultimo come MVP delle Finals. In questa stagione ha mantenuto 23.4 punti, 10.2 rimbalzi, 3.1 assist e 2.3 stoppate di media, meritandosi l’MVP in una sfida con la collega Napheesa Collier delle Minnesota Lynx. La star di Las Vegas è diventata anche la prima giocatrice di sempre in WNBA a chiudere molteplici stagioni regolari in doppia-doppia di media. A’ja Wilson nei giorni scorsi era stata anche premiata come Defensive Player of the Year a parimerito con Alanna Smith, vincendo il premio per la terza volta in carriera.

In questi giorni le Aces, che hanno chiuso seconde la stagione regolare e hanno eliminato 2-1 le Seattle Storm al primo turno dei Playoff: in Gara-3, Wilson ha segnato 38 punti con 14/26 al tiro. In semifinale ora affronteranno le Indiana Fever prive però di Caitlin Clark e Sophie Cunningham, entrambe out per il resto della stagione.