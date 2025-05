Alba Berlino, in partenza anche Matteo Spagnolo

Con la rinuncia all’EuroLega, l’Alba Berlino perderà molto probabilmente gran parte dei suoi giocatori migliori.

Sono destinati a partire sia Gabriele Procida sia Matteo Spagnolo, i due azzurri che si sono messi in mostra in Germania in questi anni. Il primo sarà free agent e sembra essere già finito nel mirino della Virtus Bologna. Il secondo ha un contratto valido anche per la prossima stagione ma la cosa pare non spaventare il Baskonia che ha messo sul piatto un buyout di 300mila euro per poterlo ingaggiare.

Proseguirebbe così il rapporto preferenziale fra il club basco e i giocatori italiani. Nelle scorse annate a Vitoria si sono visti Simone Fontecchio, Achille Polonara e Nico Mannion, ora Spagnolo potrebbe ripercorrere le loro orme.

Nel frattempo il proprietario dell’Alba, Axel Schweitzer, ha ribadito le motivazioni che l’hanno spinto a lasciare l’EuroLega, parlando di un progetto poco sostenibile a livello finanziario: “Immaginate un’azienda che registra perdite per 200 milioni ogni anno e dice di essere di successo… Le squadre bruciano milioni ogni anno, non c’è un modello sostenibile in vista, questo sistema non riesce ad autofinanziarsi, noi invece vogliamo essere autosufficienti, senza dover dipendere dalle iniezioni di capitale dall’esterno, ci interessa più l’impatto sul lungo periodo che il prestigio immediato”.