Ale Gentile: “Grazie per i messaggi ma la vita è un dono! Godiamocela”

Nei giorni passati Ale Gentile ha ammesso a Il Corriere della Sera che soffre di depressione da diversi anni. Non è stato facile per lui parlarne liberamente in pubblico. Questa sera ha deciso di pubblicare una storia su Instagram per ringraziare tutti quelli che gli hanno scritto e per spronarli a continuare a combattere perché la vita è meravigliosa:

“Volevo ringraziare tutti per i bei messaggio che ho ricevuto, e per i messaggi con cui alcune persone si sono aperte con me… La salute mentale va tutelata e rispettata… Detto questo, la vita è un dono e tutti noi dobbiamo esserne grati. Meritiamo di vivercela e godercela il più possibile… Non c’è tempo per piangersi troppo addosso… Testa alta e andare avanti… Auguro a tutti voi di trovare la vostra strada e la vostra serenità e un futuro ricco di salute e successo”.

Per quel che può valere il nostro supporto, siamo tutti dalla parte di Ale Gentile.Un ragazzo che ha sempre messo il cuore in ogni cosa che ha fatto.

Ci auguriamo possa sconfiggere questo maledetto avversario e possa tornare presto a essere quel fenomeno che dominava l’EuroLega. Forza Ale!

Leggi anche: Alessandro Gentile si apre: “Soffro di depressione, ma finora lo tenevo nascosto”