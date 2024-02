Aleksej Pokusevski, l’Europa può attendere: nuova occasione in NBA

Pochi giorni fa Aleksej Pokusevski, 17° scelta assoluta al Draft 2020, è stato tagliato dagli Oklahoma City Thunder. Il ragazzo serbo sembrava avesse buone possibilità di tornare in Europa, dove ha giocato un paio di stagioni con l’Olympiacos da giovanissimo, raccogliendo anche 3 partite in EuroLega.

Invece, come riportato da Adrian Wojnarowski, Pokusevski avrà un’altra occasione in NBA: firmerà con gli Charlotte Hornets un contratto i cui dettagli non sono ancora noti. Il giocatore è alla sua quarta stagione nella Lega, finora tutte passate ai Thunder. I problemi fisici hanno però limitato la crescita di Pokusevski, che in queste quattro stagioni ha disputato solo 150 partite, segnando 7.5 punti di media.

The Charlotte Hornets are expected to sign F Aleksej Pokusevski, sources tell ESPN. The Oklahoma City Thunder waived him this week. Pokusevski was the 17th overall pick in the 2020 NBA Draft. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 27, 2024

La scorsa estate Aleksej Pokusevski aveva saltato il Mondiale con la Serbia per l’ennesimo infortunio e in questa stagione regolare ha collezionato solo 10 presenze, tra l’altro con un minutaggio di appena 6′ di media. Solo 4 le partite tra dicembre e febbraio. Gli Hornets, terzultimi ad Est con un record di 15-42, possono permettersi di sperimentare almeno fino al termine della stagione: proprio a Charlotte un altro ex OKC, nonché serbo, ovvero Vasilije Micic sta trovando maggiore spazio (da 12′ a 22′ di media), migliorando tutte le proprie cifre e segnando 9.7 punti di media con 6.0 assist da backup di LaMelo Ball.