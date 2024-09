Alen Omic è la scelta di Scafati sotto le plance!

A sole 3 settimane dall’inizio della LBA Scafati è ancora alla ricerca di un centro per completare lo starting-five. Sembrerebbe finalmente in dirittura d’arrivo l’esperto nazionale sloveno Alen Omic,

Omic vanta un curriculum ricchissimo di esperienze in Europa: a partire dal 2012 ha vestito canotte importanti come Olimpia Lubjana, Efes, Gran Canaria, Malaga, Stella Rossa, Joventut, Milano. Nell’ultima stagione si è reso protagonista in Francia ai Metropolitans ’92, totalizzando medie di 13 punti e 11 rimbalzi circa a partita.

Giocatore di assoluta affidabilità, classe 1992 di 216 cm per 111 kg, è dotato di ottima verticalità e buonissima tecnica individuale.

Senza ombra di dubbio, Omic rappresenta un upgrade rispetto alla scelta iniziale Brimah, e andrà a rinforzare un roster già ricco di talento sotto la direzione di coach Nicola.

