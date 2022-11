Alessandro Gentile annuncia: “I’m back”

Un po’ come Michael Jordan dopo il primo ritiro, Alessandro Gentile ha utilizzato la stessa scelta di parole per annunciare ufficialmente che presto tornerà a giocare dopo oltre 6 mesi di assenza a causa di un incidente domestico che lo aveva infortunato alla schiena. L’ala azzurra ha giocato la scorsa stagione tra Varese e Brindisi, scendendo in campo per l’ultima volta l’8 maggio.

Dopo la riabilitazione, Gentile è ora pronto a firmare per un nuovo club: forse sempre in Serie A, nei giorni scorsi si era parlato della Scaligera Verona. L’anno scorso l’ex capitano di Milano aveva segnato 11.8 punti di media in 12 partite.