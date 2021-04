Alessandro Gentile chiude la stagione in anticipo per colpa del Covid-19

Alessandro Gentile in questa stagione era tornato a giocare in Spagna, al Movistar Estudiantes, già sua squadra nella stagione 2018-19. Oggi, con 7 partite di anticipo, l’ala azzurra ha annunciato sui social di dover concludere anzitempo la sua annata a causa del Covid-19.

Come scritto dallo stesso Gentile, il giocatore ha avuto il Covid un paio di mesi fa ma starebbe ancora soffrendo per le conseguenze fisiche che ha lasciato. Non si tratta del primo atleta professionista a fare una simile rivelazione: pochi giorni fa in NBA Jayson Tatum aveva dichiarato di avere bisogno di un inalatore prima di ogni partita.

Sfortunatamente la mia stagione finisce oggi… Dopo aver avuto il Covid un paio di mesi fa, sto ancora soffrendo per alcuni effetti secondari del virus che mi impediscono di aiutare la mia squadra in campo. Mi servirà del tempo per recuperare del tutto ed essere al 100% sia fisicamente che mentalmente, il prima possibile. Voglio ringraziare la famiglia dell’Estudiantes per avermi dato l’opportunità di giocare di nuovo in quello che considero uno dei migliori campionati d’Europa. Ringrazio coach Pedreira per avermi voluto al suo fianco, anche se le cose non vanno sempre come ci si aspetta. Grazie a coach Jota per aver capito la mia situazione personale. Grazie allo staff medico e ai miei compagni per avermi sostenuto in questi ultimi due mesi. Voglio anche dare un avviso a chi ancora dubita dell’esistenza del Covid. Ogni persona è diversa e può esserne colpita in modi diversi. State attenti e seguite tutte le regole che abbiamo. Vi auguro tutta la salute in questo difficile periodo che stiamo vivendo.

Gentile, che sarà free agent in estate, conclude la sua stagione in Liga ACB con 11.7 punti, 4.8 rimbalzi e 3.1 assist di media in 17 partite. Sperando di poterlo avere al 100% per l’estate, quando l’Italia sarà impegnata nel Preolimpico di Belgrado.

