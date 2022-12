Alessandro Gentile è ufficialmente un giocatore di Udine

Nato a Maddaloni (in provincia di Caserta) il 12 novembre 1992, Gentile è cresciuto nelle giovanili di Virtus Bologna prima e Pallacanestro Treviso, poi, con la quale ha conquistato lo scudetto Under 19 nel 2011. Il 17 dicembre dello stesso anno è stato ingaggiato dall’Olimpia Milano, debuttando pochi giorni dopo in Eurolega contro il Partizan. Nell’estate 2013 viene nominato capitano, diventando il più giovane atleta a ricevere la fascia nella storia dell’Olimpia. L’ottimo rendimento della giovane guardia/ala – 201 centimetri per 100 chilogrammi – ha destato l’attenzione dei top club, anche oltreoceano. Al Draft NBA 2014 è stato selezionato al secondo giro dai Minnesota Timberwolves, che hanno ceduto i suoi diritti agli Houston Rockets, senza però essere mai approdato negli States. A dicembre 2016 termina la sua esperienza a Milano dopo aver conquistato due scudetti (2013-2014 e 2015-2016), una Coppa Italia (2016) e una Supercoppa italiana (2016) e prosegue la stagione prima in prestito al Panathinaikos, con il quale conquista la Coppa di Grecia, e poi all’Hapoel Gerusalemme di Simone Pianigiani contribuendo alla conquista del titolo nazionale. Rientrato in Italia, a luglio firma per la Virtus Bologna (16.7 punti e 6.3 rimbalzi di media a partita), mentre a ottobre 2018 passa all’Estudiantes Madrid dove tornerà nel 2020 dopo una parentesi di un anno all’Aquila Trento (15.1 punti di media partita). A giugno 2021 viene ingaggiato dalla Openjobmetis Varese, dove rimane fino al gennaio successivo, costretto a chiudere anzitempo la sua avventura in terra lombarda a causa di problemi personali. Successivamente firma un contratto con la Happy Casa Brindisi, ultima esperienza prima dell’ingaggio all’Apu OWW Udine: in Puglia realizza 11.8 punti, conquista 5.2 rimbalzi e fornisce 2.7 assist di media a partita in dodici incontri disputati.