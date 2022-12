Alessandro Gentile è vicino ad una big di Serie A2

Alessandro Gentile potrebbe ripartire dalla Serie A2. Secondo quanto riportato da La Prealpina oggi, il talento azzurro, assente dai campi dall’estate dopo un brutto incidente domestico, sarebbe vicino all’APU Udine, una delle principali candidate alla promozione nella massima serie. I bianconeri non hanno iniziato bene la stagione e al momento sono quarti in classifica nel Girone Rosso, con 8 vittorie in 12 partite, compresi due KO consecutivi contro Cividale e Forlì.

Gentile nella passata stagione ha giocato in Serie A, prima con Varese e poi con Brindisi, realizzando con la Happy Casa 11.8 punti di media. Sarebbe un innesto di assoluto valore per la serie cadetta, che sicuramente trasformerebbe ancor più Udine in una favorita per la promozione. Davanti ai bianconeri in classifica ora ci sono Forlì, Cento e Pistoia. Secondo La Prealpina, il primo contatto tra AleGent e Udine sarebbe avvenuto 10 giorni fa e tra poco potrebbe arrivare anche un accordo tra le parti.