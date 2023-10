Alessandro Gentile: “Non ho nulla da dimostrare, voglio di nuovo l’EuroLega”

Alessandro Gentile ha firmato un contratto biennale con la Givova Scafati. L’obiettivo è aiutare i campani a restare in Serie A e dare nuova linfa alla sua carriera, con l’obiettivo di tornare sui massimi palcoscenici europei.

Ne ha parlato a Il Corriere dello Sport.

Non sono a Scafati per riscattarmi, non devo dimostrare niente a nessuno se non a me stesso. Io vado sempre in campo per vincere, mi sento ancora un vincente e mi ci sentirò sempre, per questo alzo sempre il livello della mia competitività. Non mi sono sentito sminuito quando ho accettato Udine, mi sono infortunato quando il mercato era nel vivo, in Friuli hanno scommesso su di me e li ringrazierò sempre. Potevo rimanere ma volevo la Serie A, Scafati va benissimo ma penso al futuro: voglio vincere e tornare a giocare in EuroLega.

Poi Gentile ha parlato dei problemi di depressione avuti in passati.

La gente pensa a noi sportivi come supereroi invincibili, sempre felici e senza problemi. Siamo uomini come tutti gli altri, abbiamo le nostre debolezze e proprio per la nostra esposizione pubblica tendiamo a tenerle nascoste. Le tragedie colpiscono anche noi: lutti, malattie, disagi sono lì, pronti a far male anche a noi. Il destino non guarda in faccia nessuno, non fa distinzione fra atleti professionisti e persone comuni.