Alessandro Gentile racconta la caduta: “Sono un miracolato”

La bruttissima disavventura di Alessandro Gentile a Formentera ha messo in apprensione il mondo del basket. Inizialmente si temevano conseguenza gravissime per AleGent, caduto da un balcone della casa che ha preso in affitto. Poi però lo stesso giocatore ha rassicurato tutti sulle sue condizioni e ha raccontato quegli istanti a La Gazzetta dello Sport, dando ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Sono un miracolato, non ho altre parole per spiegare quello che è successo. La ringhiera della terrazza della casa che ho preso in affitto ha ceduto improvvisamente e ho fatto un volo di quattro metri. Ero semplicemente appoggiato e mi sono ritrovato giù, ho preso una botta pazzesca, è durato tutto qualche secondo e poi ho perso conoscenza. Sono un po’ ammaccato ma sto bene, ora tornerò in Italia e vedrò cosa mi diranno di fare i medici.

Gentile si trovava in vacanza insieme al fratello Alessandro e alla fidanzata. Per lui un grosso spavento e la frattura di una vertebra cervicale che l’ha costretto a indossare un collare, come mostrato sui social dove ha scritto “Grazie a Dio per un’altra opportunità e a grazie a tutti per l’affetto”.

La Rosea ricostruisce anche l’accaduto. Dopo il capitombolo gli amici di Gentile hanno allertato i soccorso e l’atleta è stato elitrasportato all’ospedale di Palma de Maiorca, dove ha trascorso la notte di domenica. Nel frattempo è arrivato sull’isola anche papà Nando, domenica mattina le dimissioni, dopo aver scongiurato problemi neurologici. Adesso ci saranno dei consulti a Napoli per capire la strada più veloce per il recupero con l’ipotesi concreta di un’operazione per accelerare i tempi. In ogni caso si parlerebbe di 2-3 mesi di stop e perciò AleGent con tutta probabilità salterà la prima parte di stagione, essendo ancora free agent. L’importante però è che non ci siano state conseguenze ben più gravi dopo questa brutta e sfortunatissima caduta.