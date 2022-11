Alessandro Gentile, un club di Serie A pronto a fare all-in per lui?

Alessandro Gentile ha subito un gravissimo infortunio durante le sue vacanze estive nelle Isole Baleari però, fortunatamente, ora sta molto bene e sembra essere quasi pronto per tornare in campo.

A farci un pensierino c’è la Scaligera Tezenis Verona, formazione attualmente all’ultimo posto in Serie A e allenata da una vecchia conoscenza dell’ex capitano dell’Olimpia Milano: Alessandro Ramagli. I due “Alessandri” hanno lavorato insieme alla Virtus Bologna nel 2017-2018 e Gentile in quella stagione fece molto bene, risultando uno dei migliori giocatori di quell’annata.

Al momento il “piano A”, come scrive La Prealpina, è passare al 6+6 e aggiungere un altro straniero. Ma il “piano B”, che potrebbe diventare “A” con il passare dei giorni, potrebbe essere restare con il 5+5 e fare all-in su Alessandro Gentile. Si tratta comunque di un rischio perché sostanzialmente non gioca a basket da 6 mesi ma sappiamo benissimo che, se finisce in un contesto in cui si sente coccolato, Alegent è ancora oggi uno dei migliori cestisti di Serie A.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione, fortunatamente per i veneti adesso c’è la pausa delle Nazionali e perciò possono prendere la migliore decisione possibile, senza forzare troppo i tempi. Quasi certamente a Reggio Emilia il 19 novembre Ramagli avrà un giocatore in più, chissà se un italiano o uno straniero.

Leggo anche: Milano-Bologna, le pagelle: Teodosic comanda, Melli e Mitrou-Long non bastano all’Olimpia