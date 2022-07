Alessandro Pajola ha esordito molto bene in Summer League con Dallas

Nella serata italiana di ieri c’è stato l’esordio assoluto di Alessandro Pajola nel mondo NBA. L’azzurro sta giocando la Summer League con i Dallas Mavericks ed è sceso in campo per la prima volta contro i Bulls a Las Vegas. Sebbene i suoi Mavs abbiano perso facendosi rimontare nel finale, Pajola è rimasto in campo 28′ (terzo maggior minutaggio della squadra), chiudendo con 5 punti, 4 rimbalzi, 8 assist e 3 recuperi, a fronte di 2 palle perse.

Alessandro Pajola overhead pass to Miye Oni who hits the C&S 3 pic.twitter.com/P43DC7CVEq — Aram Cannuscio (@AC__Hoops) July 8, 2022

I suoi passaggi, che hanno fruttato appunto 8 assist, hanno già fatto innamorare i tifosi dei Mavs. Pajola è ancora sotto contratto con la Virtus Bologna fino al 2025 e al momento le possibilità di un approdo in NBA in pianta stabile sono pochissime, ma nella vita mai dire mai. Se l’azzurro giocherà così bene anche le prossime partite, magari Dallas ci farà un pensierino.