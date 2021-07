Potrebbe presto esserci un quarto Antetokounmpo in NBA. O quanto meno nella galassia della lega americana.

Il più piccolo dei fratelli, Alex, potrebbe giocare la Summer League di Las Vegas con la maglia dei Sacramento Kings.

Alex Antetokounmpo, the brother of Giannis, went undrafted and will be a member of the Kings Summer League roster as @mr_jasonjones reported earlier

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) July 30, 2021