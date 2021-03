Alex Caruso inserito nel protocollo delle commozioni cerebrali dopo la bruttissima caduta

Alex Caruso è stato ufficialmente inserito nel protocollo delle commozioni cerebrali del campionato dopo essere scivolato e aver colpito la nuca sul pavimento durante la partita di venerdì contro gli Indiana Pacers.

Secondo l’ultimo comunicato dei Lakers, a Caruso è stata diagnosticata una lieve commozione cerebrale. Il team ha poi fatto sapere che verranno forniti ulteriori “aggiornamenti quando appropriato”.

Damn, Caruso got wrecked. I don't know if he'll be back in this game but the Lakers can't afford another guy to go down. pic.twitter.com/Wv8toPjHmC

— Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) March 13, 2021