Alex Sarr, che partita contro Jokic: vittoria e career-high

La classe Draft di quest’anno non ha finora offerto prestazioni memorabili, a partire dalla prima scelta assoluta Zaccharie Risacher che ad Atlanta sta segnando 11.7 punti di media. Per Alex Sarr, seconda chiamata assoluta, non sta andando tanto meglio: i suoi Washington Wizards sono ultimi in NBA e lui soprattutto nei primi mesi di NBA ha faticato. Oggi le medie di Sarr parlano di 12.3 punti e 6.7 rimbalzi.

Ma il lungo francese ha offerto nelle scorse ore la prestazione migliore della sua giovanissima carriera NBA, contro nientepopodimeno che Nikola Jokic. Se il serbo questa notte ha chiuso con 40 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, Sarr non è stato da meno. Il rookie degli Wizards ha trascinato la sua squadra ad una insperata vittoria contro la #2 della Western Conference, segnando un career-high di 34 punti e aggiungendo 6 rimbalzi e 5 assist, oltre a 5/9 da dietro l’arco (le 5 triple sono un altro career-high).

A 19 anni e 324 giorni, Alex Sarr è diventato il più giovane centro NBA a totalizzare almeno 30 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in una partita.