Alexey Shved torna a casa: in chiusura col CSKA Mosca

I problemi economici hanno costretto il Khimki a rinunciare, oltre che ad Eurolega e VTB League, anche a tutti i suoi migliori giocatori, a partire da Alexey Shved. Il veterano, 32 anni, non si muoverà però da Mosca: secondo Donatas Urbonas starebbe discutendo un contratto pluriennale col CSKA. Le due parti sarebbero in trattativa avanzata.

Shved tornerà così al CSKA Mosca, dove aveva iniziato la carriera dal 2006 al 2012, prima del salto in NBA. Nell’ultima stagione la guardia ha dominato in Eurolega con 19.8 punti e 7.7 assist di media.

CSKA Moscow finalizing a deal with Alexey Shved. Both sides are discussing a multi-year contract, per sources.

Evrostavka first reported the news about the agreement. Sportando’s Emiliano Carchia later also confirmed both sides being close to signing a deal.

