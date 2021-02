All Star Game 2021, annunciate le riserve: c’è Chris Paul, sorpresa Zion Williamson

Qualcuno avrà sicuramente qualcosa da recriminare viste le scelte degli allenatori sulle riserve che parteciperanno al prossimo All Star Game, il 7 marzo. Tra i convocati sono stati chiamati, un po’ a sorpresa, anche Chris Paul e Zion Williamson per la Western Conference, preferiti ai rispettivi compagni Devin Booker e Brandon Ingram.

A completare le riserve ad Ovest ci sono Damian Lillard, Donovan Mitchell, Paul George, Anthony Davis e Rudy Gobert. Ad Est invece sono stati chiamati James Harden, Julius Randle, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Zach LaVine, Ben Simmons e Nikola Vucevic.

“Prima volta” per Zion ad Ovest e per il terzetto Randle-Brown-LaVine ad Est. Nei prossimi giorni i due capitani, LeBron James e Kevin Durant, parteciperanno al solito Draft per dividere questi giocatori e i titolari in due squadre, il Team LeBron e il Team KD.

Sources: 2021 NBA All-Star reserves: West: Chris Paul, Paul George, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Zion Williamson, Anthony Davis East: James Harden, Julius Randle, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Zach LaVine, Ben Simmons, Nikola Vucevic — Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.