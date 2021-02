All Star Game 2021, ci saranno anche gara delle schiacciate e del tiro da tre punti?

Nelle scorse settimane in NBA è emersa la possibilità di giocare comunque l’All Star Game, inizialmente cancellato per via del calendario molto compresso di questa stagione.

L’ipotesi è al momento al vaglio dei vertici della lega e dei rappresentanti degli atleti. Nel corso delle discussioni, però, è emersa anche la possibilità di disputare anche alcune delle prove che caratterizzano storicamente la giornata del sabato, vale a dire la gara delle schiacciate e quella del tiro da tre punti.

Ricordiamo che l’All Star Game, qualora venisse confermato, si giocherebbe ad Atlanta il 6 e il 7 Marzo.

The NBA and the players union are discussing the addition of both a dunk and 3-point contest to the proposed All-Star Game in Atlanta on the weekend of March 6-7 that the sides have been negotiating, sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 1, 2021