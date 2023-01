All Star Game 2023, i primi risultati delle votazioni dei fans

L’All Star Game 2023 andrà in scena il 19 febbraio a Salt Lake City, le votazioni dei tifosi hanno avuto inizio il giorno di Natale e ora, dopo quasi due settimane, la NBA ha reso noti i primi risultati. È il primo di tre giri di boa, la Lega pubblicherà i risultati aggiornati ogni settimana fino a quando non saranno definitivi: varranno il 50% del totale, il restante 50% sarà diviso equamente tra giocatori e giornalisti.

In queste prime settimane, la maggior parte dei fans ha votato LeBron James e Kevin Durant, che ad oggi sarebbero i capitani delle due squadre secondo i tifosi. A dominare le votazioni nel backcourt ci sono invece da una parte Steph Curry e dall’altra Kyrie Irving.

Poco dietro KD, nel frontcourt ad Est, c’è Giannis Antetokounmpo, seguito (a più di 700k voti di distanza) da Joel Embiid. Attualmente fuori dal quintetto, sempre secondo i fans, Jayson Tatum e James Harden, quest’ultimo preceduto di poco da Donovan Mitchell.

Ad Ovest, dopo LeBron e Curry, se le votazioni si concludessero oggi finirebbero in quintetto, secondo i fans, Nikola Jokic, Anthony Davis e Luka Doncic, fuori di poco Zion Williamson. Curry e Doncic invece sono praticamente sicuri di finire per primi nel backcourt ad Ovest, visto il quasi milione e mezzo di voti di vantaggio su Ja Morant, terzo.

Lakers’ LeBron James and Nets’ Kevin Durant lead the NBA’s first 2022-23 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/ObI4WQjnuH — Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2023

Come negli ultimi anni, alla fine i 10 giocatori titolari verranno distribuiti in due squadre tramite una sorta di Draft presieduto dai due capitani, ovvero il giocatore più votato a Est e quello più votato a Ovest.