All-Star Game 2025, scelti i sostituti di Giannis Antetokounmpo e Anthony Davis

Adam Silver era chiamato a scegliere due rimpiazzi per l’All-Star Game di quest’anno, visti i recenti infortuni di Giannis Antetokounmpo e Anthony Davis che li terranno fuori almeno qualche settimana. Il commissioner ha scelto un criterio molto lineare per trovare i sostituti, convocando coloro che avevano preso più voti nelle preferenze dei fans. Di conseguenza al posto di Giannis, infortunatosi al polpaccio, ci sarà Trae Young; per Anthony Davis, finito KO all’esordio con Dallas, ci sarà invece il suo nuovo compagno Kyrie Irving.

Per Young è la quarta volta all’All-Star Game, la seconda di fila: anche nella passata stagione era stato il rimpiazzo di Joel Embiid. Per Irving invece è la convocazione numero 9, la prima da quando è a Dallas. Nel 2014, quando era un giocatore dei Cleveland Cavaliers, Kyrie vinse l’MVP dell’All-Star Game.

Trae Young sarà inserito nel Team Chuck, mentre Kyrie Irving nel Team Shaq. Sfuma la possibilità di rivedere subito in campo insieme LeBron e Davis, in compenso James farà coppia con Irving, un altro suo storico compagno.