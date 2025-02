All-Star Game Draft, composte le 3 squadre: le scelte di Shaq, Barkley e Kenny Smith

Questa notte, in diretta su TNT, Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith hanno fatto da General Manager di 3 delle 4 squadre che parteciperanno settimana prossima al nuovo format dell’All-Star Game, a San Francisco. Contrariamente a quanto si faceva finora, le squadre partecipanti saranno 4 e non 2, con tanto di semifinali e finale. Ogni formazione avrà 8 giocatori, tra di esse la quarta sarà direttamente la vincente del Rising Stars.

Chiamati quindi a scegliere da un pool di 24 giocatori, quelli scelti da allenatori, tifosi, giornalisti e colleghi, O’Neal, Barkley e Smith hanno fatto le proprie scelte. Il risultato sono 3 squadre ben diverse tra loro.

In quella di Shaq per esempio il capitano sarà LeBron James, che farà squadra con il rivale e amico Steph Curry e con l’ormai ex compagno Anthony Davis, oltre che con Kevin Durant e Jayson Tatum. Barkley ha puntato su tanti MVP: da Giannis Antetokounmpo a Nikola Jokic, fino al favorito di quest’anno ossia Shai Gilgeous-Alexander. Infine Smith ha composto una squadra giovane e sicuramente meno altisonante, il cui leader indiscusso è Anthony Edwards e nella quale compaiono anche talenti come Cade Cunningham, Jalen Brunson e Darius Garland.

Qui tutte le scelte dei 3 GM: