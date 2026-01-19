All-Star Game, ecco i 10 titolari: LeBron James fuori dal quintetto dopo 21 anni

Sono stati rivelati i 10 giocatori selezionati come titolari per l’All-Star Game NBA di quest’anno, in programma il 15 febbraio a Los Angeles. Per questa edizione la NBA testerà un nuovo format: un triangolare tra tre squadre da 8 giocatori ciascuna, due di statunitensi e una di atleti provenienti dal resto del mondo. Nonostante questa divisione, i titolari sono stati scelti con il solito metodo: una votazione combinata di tifosi, giornalisti e giocatori stessi, con una divisione tra Est e Ovest.

A Est sono stati convocati Giannis Antetounmpo, il giocatore più votato nella Conference, Jalen Brunson, Jaylen Brown, Tyrese Maxey e Cade Cunningham. A Ovest invece Luka Doncic, il più votato in assoluto con 3.4 milioni di voti dei tifosi, Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Stephen Curry e Shai Gilgeous-Alexander.

Di questi 10 quindi ben 5 saranno nel Team World: SGA, Doncic, Jokic, Wembanyama e Giannis.

Per la prima volta dopo 21 anni, LeBron James non è tra i 10 giocatori più votati, ma tra gli esclusi (che comunque sicuramente rientreranno tra i restanti convocati) ci sono anche Anthony Edwards e Donovan Mitchell. Da segnalare infine la posizione di Deni Avdija, l’israeliano ha chiuso al 5° posto assoluto tra i giocatori della Western Conference, venendo però escluso per via dei voti di allenatori e giocatori.