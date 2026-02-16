All-Star Game, i gesti pro Palestina di Kyrie Irving e Spike Lee

L’atmosfera dell’All-Star Game di ieri notte è stata anche un po’ politica, in particolare per la presenza tra gli All-Star, per la prima volta, di un giocatore israeliano: Deni Avdija. Il giocatore, che aveva ricevuto grande supporto dai tifosi durante le votazioni, è un atleta controverso proprio per la sua nazionalità e per aver sempre rifiutato di pronunciarsi contro il proprio Paese su quanto sta avvenendo da anni in Palestina. Così le partite si sono anche trasformate nell’occasione di mandare un messaggio silenzioso da parte di due personalità molto forti, entrambe in tribuna: Kyrie Irving e il regista Spike Lee.

Irving non è nuovo a comportamenti controversi nei confronti di Israele e in generale degli ebrei: si ricorderanno gli interventi disinformati e anche antisemiti di qualche anno fa. Ieri sera la star dei Dallas Mavericks, che deve ancora scendere in campo in questa stagione, si è presentato alla Intuit Dome con una maglia blu e la scritta “Press” sul petto. Un gesto che molti hanno interpretato come una critica silenziosa a Israele: si tratta infatti dell’abbigliamento che indossano i giornalisti nella Striscia di Gaza, proprio quelli che lo Stato ebraico è accusato di aver ucciso in grande quantità. L’account X ufficiale dello Stato di Palestina ha collegato la maglietta di Irving con un’immagine di Anas al Sharif, giornalista di Al Jazeera ucciso, insieme ad altri tre colleghi, durante dei raid airei a Gaza lo scorso agosto.

Spike Lee è stato invece più esplicito: il regista e tifoso dei New York Knicks era a bordo-campo indossando un maglione che riportava il motivo della bandiera della Palestina, proprio a pochi metri da Avdija.

Spike Lee dripped in Palestine at the NBA all-Star 🇵🇸 🏀 ✨ pic.twitter.com/mw1ScQgoSy — State of Palestine (@Palestine_UN) February 16, 2026

Ma all’All-Star Game erano presenti anche alcuni giornalisti israeliani, e le conferenze stampa, specie quella di LeBron James prima dell’evento, si sono trasformate in un’occasione per ricercare il sostegno di qualche superstar. LeBron ha cercato comunque di non addentrarsi troppo nella questione: “Spero di poter ispirare gli israeliani, non solo nell’essere bravi nello sport ma anche nell’essere migliori in generale nella vita. Spero di visitare Israele un giorno” ha dichiarato il giocatore dei Lakers.