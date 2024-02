All-Star Game inguardabile? Non secondo i rating che sono in risalita

L’All-Star Game 2024 è stato definito da molti il peggiore di sempre: è stato stabilito il record di punti segnati (211 dall’Est), quello di minor numero di falli commessi (3) e quello di triple tentate (168 tra le due squadre). Insomma, della competizione non si è vista nemmeno l’ombra e i fans sui social hanno esternato tutto il proprio malcontento. La NBA farà qualcosa a riguardo? Da anni, Adam Silver dice di voler resuscitare la gara della domenica dell’All Star Weekend, ma il trend sembra andare dalla parte opposta. L’inserimento di un incentivo potrebbe aiutare in questo senso, con i giocatori che avrebbero discusso la possibilità di chiedere un compenso economico per scendere in campo seriamente.

Ma mentre tutti cercano una soluzione al problema, i rating televisivi dicono che un problema non esiste, o almeno non è così grave. In totale l’All-Star Game è stato visto da 5.5 milioni di spettatori (contando anche le varie piattaforme), un incremento del 14% rispetto ad un anno fa, edizione che aveva stabilito il record negativo di tutti i tempi per la manifestazione. Gli spettatori unici sono invece stati 11.6 milioni, +20% in confronto al 2023. Un’attenuante c’è: mentre l’anno scorso la partita era stata trasmessa solo su TNT e TNS in Nord America, quest’anno anche altre piattaforme come HBO Max lo hanno mandato in onda e questo sicuramente ha contribuito ad un maggior pubblico.

Finché il trend sarà in risalita, è difficile pensare che la NBA introduca cambiamenti a questo evento, seppur sia molto criticato dall’opinione pubblica.