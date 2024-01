All Star Game NBA, Victor Wembanyama ci sarà anche il sabato

Victor Wembanyama ha già guadagnato l’invito per All Star Weekend.

Il francese parteciperà di sicuro alla sfida fra rookie e sophomore, in cui la sua convocazione è scontata. Ma dovrebbe essere essere presente anche nelle esibizioni del sabato.

Non alla gara delle schiacciate, bensì allo Skills Challenge. Da diversi anni, ormai, la NBA coinvolge i lunghi in quella che sarebbe una gara più adatta alle guardie. Wemby, perciò, avrà un’altra possibilità di mettere in mostra le sue doti fuori dal comune.

San Antonio’s Victor Wembanyama plans to commit to participate in the Skills Challenge at NBA All-Star Weekend in Indianapolis, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/YJjVjZFGoN

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 15, 2024