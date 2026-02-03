leonard harden all-star game

All-Star Game, si aggiunge un giocatore tra i selezionati statunitensi

Francesco Manzi

Com’è noto, il format dell’All-Star Game di quest’anno sarà inedito: tre squadre da almeno 8 giocatori ciascuna, due delle quali composte da statunitensi e una dal “resto del mondo”. Tra i 24 giocatori selezionati inizialmente però c’erano 9 giocatori internazionali (Antetokounmpo, Doncic, Jokic, Gilgeous-Alexander, Towns, Wembanyama, Avdija, Murray e Siakam) e solo 15 americani. Per questo motivo la NBA ha dovuto aggiungere un atleta USA e la scelta è ricaduta su Kawhi Leonard, che quindi si unirà al pool di statunitensi che verranno poi divisi in due formazioni.

Leonard era uno dei grandi esclusi delle convocazioni iniziali insieme al compagno James Harden e a Joel Embiid, che però rientrerebbe tra i giocatori internazionali. In questa stagione ai Clippers, The Klaw sta segnando 27.6 punti di media con 6.1 rimbalzi e 3.6 assist, la migliore annata della sua carriera a livello personale.

Probabilmente la NBA non sostituirà quindi Antetokounmpo, infortunato, pociché la squadra internazionale conta già il minimo di 8 giocatori a disposizione. Nelle scorse ore Adam Silver ha nominato il serbo Darko Rajakovic, coach dei Toronto Raptors, come allenatore del Team World. Le due squadre statunitensi saranno invece guidate da JB Bickerstaff, allenatore dei Pistons, e Mitch Johnson, guida tecnica degli Spurs.

