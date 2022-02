All Star Weekend NBA: ci sarà anche Gianmarco Tamberi!

La notizia ha quasi dell’incredibile. Un italiano sarà presente all’All Star Weekend NBA di Cleveland che si terrà il prossimo weekend: non uno qualsiasi, ma la medaglia d’oro olimpica nel salto in alto Gianmarco Tamberi. L’atleta azzurro non sarà a Cleveland come tifoso o ospite, ma sarà davvero in campo, convocato all’All Star Celebrity Game che si giocherà il venerdì.

Poco fa la NBA ha reso noti i roster delle due squadre di celebrità che si sfideranno: tra loro anche nomi noti come gli artisti Quavo, Jack Harlow e Machine Gun Kelly, oppure ex giocatori dei Cavs come Anderson Varejao e Booby Gibson, il sindaco di Cleveland Justin Bibb, il defensive end dei Cleveland Browns Myles Garrett e le giocatrici Dearica Hamby (Las Vegas Aces) e Crissa Jackson (Harlem Globetrotters).

Tamberi, grande appassionato di basket e tifoso degli Houston Rockets, sarà allenato da Dominique Wilkins per una sera.

