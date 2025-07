Il Napoli Basket è pronta a riabbracciare Guglielmo Caruso, lungo classe 1999 nato proprio nel capoluogo campano. Dopo due stagioni all’Olimpia Milano, il 26enne è vicino a firmare un contratto 2+1, pronto a ricoprire il ruolo di centro titolare nella squadra della sua città natale.

Caruso a Napoli: ritorno a casa e ruolo da protagonista

L’accordo tra Guglielmo Caruso e Napoli è in fase di definizione e si parla di trattativa ormai chiusa nei dettagli. La formula prevede un contratto biennale con opzione per un terzo anno, ma soprattutto un posto fisso nello starting five, segno della centralità del progetto tecnico attorno a lui.

Napoli punta sull’identità e sul talento italiano

Dopo una stagione tra alti e bassi in Serie A e il cambio di proprietà, Napoli alza l’asticella puntando su un giocatore giovane ma esperto, reduce da due anni di alto livello sotto la guida di coach Ettore Messina. Il ritorno di Caruso rappresenta un investimento su talento, fisicità e identità locale, un segnale forte per i tifosi e per il campionato.

Obiettivo rilancio con minuti e responsabilità

In maglia Napoli, Caruso avrà più spazio, minuti e responsabilità, elementi fondamentali per il suo percorso di crescita. La società partenopea crede fermamente nel suo potenziale e lo affida il cuore dell’area, con l’obiettivo di consolidarsi tra le protagoniste della Serie A 2025/26.