Alla fine LeBron James non ha annunciato il ritiro, anzi

LeBron James ha gettato nel panico il mondo dello sport per quasi 24 ore quando ieri sera ha condiviso sui social un criptico video che doveva anticipare “The Second Decision”, una specie di sequel a “The Decision” con la quale, in diretta su ESPN, nel 2010 ufficializzò la sua firma per i Miami Heat. Fin da subito in tanti avevano pensato all’annuncio del ritiro, magari al termine della stagione 2025-26 per dare spazio ad un Farewell Tour in giro per gli USA. D’altronde a dicembre James compirà 41 anni e negli ultimi mesi è apparso come non più centrale nei Lakers, dopo l’arrivo di Luka Doncic.

Decisamente in minor numero chi invece ipotizzava si trattasse di un ADV, come un anno fa LeBron aveva fatto per sponsorizzare i Prime Days di Amazon. In quell’occasione però il video postato sembrava molto meno realistico e il messaggio riportava l’hashtag #adv, lasciando poco spazio a ipotesi. L’annuncio di oggi era previsto per il tardo pomeriggio italiano, e intorno alle 17 tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. James non ha infatti annunciato il ritiro, né ora né al termine della stagione: si trattava proprio di una pubblicità, quella di Hennessy, una famosissima marca di cognac.

All’annuncio è stato lo stesso LeBron James a prendere tutti in giro, condividendo la pubblicità con 3 emoji. Sicuramente i soldi che Hennessy ha investito in questo ADV hanno fruttato: per una giornata non si è parlato d’altro, nel mondo dello sport.