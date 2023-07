“Alla ricerca della verità di Mirotic”: la “vera verità” è che ha ricevuto un’offerta FOLLE dal Panathinaikos?

Nikola Mirotic nel suo lunghissimo post Instagram di ieri ha scritto che “ha dedicato tutta la mia vita alla ricerca della verità e al giusto rapporto con tutti e tutto”. Beh, la “vera verità” di Nikola Mirotic è che potrebbe aver ricevuto un’offerta FOLLE dal Panathinaikos e per questo motivo ha declinato quella del Partizan Belgrado.

Secondo quanto riportato da vari organi di informazione, il Panathinaikos potrebbe aver offerto un biennale da 4 milioni a stagione a Nikola Mirotic che l’ha fatto vacillare:

Questa motivazione spiegherebbe anche il comunicato stampa dei bianconeri che dicono che Mirotic non firmerà con loro non per le minacce ricevute ma per una pura questione economica.

Onestamente non sappiamo quale sia la “vera verità” ma di certo razionalmente questo spiegherebbe tutta questa telenovela. Non ce la sentiamo nemmeno di dire che alla fine davvero firmerà con i greci perché in queste settimana si è scritto tutto e il contrario di tutto. E più volte. Probabilmente è una delle saghe più lunghe mai visto nella storia del basketmercato europeo. Non ci resta che stare lì ad aspettare e vedere se settimana prossima Mirotic firmerà al Panathinaikos, a Milano, a Monaco o chissà dove. Sicuramente non in Serbia.