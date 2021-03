Almeno un mese di stop per LeBron James

Nuove indiscrezioni riguardo i tempi di recupero di LeBron James, infortunatosi sabato scorso nel corso del match contro gli Atlanta Hawks.

Secondo l’insider Shams Charania la stella dei Lakers dovrà restare ai box per un periodo stimato fra le quattro e le sei settimane, a partire dal momento dell’infortunio. Insomma un mese di stop per LeBron, considerato che quattro giorni sono già passati dal momento dell’infortunio.

“LeBron James from the time he got hurt last weekend has an expected 4-to-6 week recovery period.”

Our #NBA Insider @ShamsCharania has the latest on LeBron’s ankle injury. pic.twitter.com/NFLU0jEDop

