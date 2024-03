Alperen Sengun è sicuramente uno dei giocatori rivelazione della stagione NBA: solamente pochi giorni fa ha giocato la sua migliore partita in carriera, realizzando il proprio career-high contro San Antonio, ciliegina sulla torta ad una stagione fin qui stellare da parte del turco degli Houston Rockets, che finora sta mantenendo 21.2 punti, 9.4 rimbalzi e 5.0 assist di media. Nella gara della notte contro i Sacramento Kings, però, Sengun è uscito dal campo addirittura in sedia a rotelle dopo un tentativo di stoppata.

Alperen Sengun è ricaduto male sulla caviglia che ha subito una torsione innaturale, il centro è rimasto a terra per un po’ e poi è stato appunto fatto sedere su una sedia a rotelle: le immagini fanno pensare al peggio ma a tranquillizzare i tifosi dei Rockets ci ha pensato Adrian Wojnaorwski, che su X ha comunicato che l’infortunio del lungo turco dovrebbe non essere così grave quanto si pensasse, qui di nessuna rottura dei legamenti o altro, ma una forte storta alla caviglia, unita ad un edema osseo al ginocchio.

ESPN Sources: Houston Rockets center Alperen Sengun has escaped major injury on his lower right leg, suffering a severely sprained ankle and a bone bruise on his knee. Sengun’s been one of breakout stars in the league this year, averaging 21 points, nine rebounds, five assists. pic.twitter.com/fGlKYyufo7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 11, 2024