Alperen Sengun offende l’arbitra Jenna Reneau, poi si scusa: “Sono stato immaturo”

Durante la recente sfida tra Houston Rockets e Boston Celtics, il centro turco Alperen Sengun è finito al centro di una bufera mediatica per un comportamento molto sopra le righe. Nel corso del quarto periodo, il lungo turco ha protestato in maniera veemente per un mancato fischio arbitrale, lasciandosi andare a frasi offensive rivolte a un’arbitra NBA, Jenna Reneau, alla sua prima stagione della carriera.

Mentre Houston era in attacco, Sengun non ha ottenuto il fallo che si aspettava e, visibilmente frustrato, ha pronunciato ripetutamente un insulto offensivo nei confronti di Reneau: “You a bich! A fucking bitch!”. Offese punite subito con l’espulsione, ma poi condannate anche online visto che il labiale ha fatto rapidamente il giro dei social. A peggiorare la situazione, anche il fatto che l’episodio sia accaduto durante la National Girls and Women in Sports Day, una giornata dedicata alla celebrazione delle donne nello sport.

What Alperen Sengun Really Said To A Female Referee👀: Sengun: “He’s up on me.. you a b*tch! F*cking b*tch” Brown: “Woah! Hey, get him out of here!” Ref: “He can’t call me that, no!” As he was getting ejected, Sengun called her a b*tch for a third time. pic.twitter.com/UPkLYsQynK — LegendZ (@legendz_prod) February 6, 2026

Ieri, dopo la partita contro OKC chiusa con una tripla-doppia e la vittoria, Sengun ha affrontato pubblicamente l’accaduto, definendo il proprio comportamento “immaturo” e scusandosi con Reneau. Ha inoltre rivelato di essersi recato negli spogliatoi degli arbitri subito dopo il match con i Celtics per scusarsi direttamente con l’arbitra in questione, stringendole la mano e assicurandole che un simile episodio non si sarebbe più ripetuto. “A volte non si ha il controllo di sé, ma avrei dovuto sapere comportarmi meglio. Lei ha capito e abbiamo quindi chiarito tutto” ha dichiarato il giocatore.