Alperen Sengun, quali sono i prossimi step dopo lo SPAVENTOSO infortunio che l’ha costretto a uscire in sedia a rotelle?

Gli Houston Rockets hanno ottenuto una vittoria per 112 a 104 contro i Sacramento Kings domenica, ma una nube di incertezza incombe sulla squadra a causa di quanto accaduto nel quarto quarto. A meno di un minuto dalla fine della partita, Alperen Sengun è stato portato fuori dal campo in sedia a rotelle dopo essersi fatto male alla caviglia e al ginocchio.

Sengun ha cercato di contrastare un tentativo di layup del big man dei Kings, Domantas Sabonis, facendolo cadere goffamente durante l’atterraggio. Ora i tifosi dei Rockets attende con ansia che il centro si sottoponga alle procedure di valutazione. Oggi Sengun sarà sottoposto a una risonanza magnetica al ginocchio e alla caviglia destra, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Houston Rockets center Alperen Sengun will undergo an MRI on both his right knee and ankle on Monday, sources tell ESPN. He was carted off floor late in Rockets’ victory over Kings tonight. pic.twitter.com/XohZZr9MN4 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 11, 2024

Alperen Sengun had to be wheeled to the locker room. Hope he is alright 🙏pic.twitter.com/vipf5ezBde https://t.co/WGVQoexb4I — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 11, 2024

L’eventuale assenza di Alperen Sengun danneggerebbe i Rockets, attualmente in lizza per un posto nei play-in. Al momento, Houston è 11° nella Western Conference con un record di 29-35. Sono in ritardo rispetto ai Golden State Warriors (33-30), che detengono l’ultimo posto per i play-in a più di un mese dalla fine della stagione regolare. Senza il turco ci immaginiamo impossibile per loro riuscire ad arrivare dove vorrebbero arrivare.

