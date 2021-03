Altra notte da ricordare per Anthony Edwards: infranto un record stabilito da Stephon Marbury

Anthony Edwards continua a stupire i tifosi dei Minnesota Timberwolves con le sue prestazioni. Nella sua ultima esibizione di questa notte, il rookie di 19 anni ha superato Stephon Marbury come il più giovane giocatore nella storia della franchigia a registrare una partita da almeno 30 punti.

Nella loro vittoria per 114 a 112 contro i Portland Trail Blazers, Edwards ha segnato 34 punti. Con questo ha scalzato il record di Marbury. Edwards ora detiene il miglior risultato di franchigia come il più giovane in assoluto a segnare almeno 30 punti.

At 19 years and 221 days old, Timberwolves rookie Anthony Edwards became the youngest player in Timberwolves history with a 30-point game. @theantedwards_ surpassed @StarburyMarbury (19 years, 283 days old). pic.twitter.com/puTXiEYE6S

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) March 15, 2021