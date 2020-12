Dopo l’esperienza con conseguente taglio ai Miami Heat, per l’ex Stella Azzurra e VL Pesaro Paul Eboua si presenta un’altra grande opportunità: quella con i Brooklyn Nets.

Con la maglia della VL Pesaro nella scorsa stagione, Eboua ha totalizzato 7,4 punti e 5,3 rimbalzi a partita.

The Nets have claimed Paul Eboua off of waivers sources tell @ShamsCharania and I.

— Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) December 18, 2020